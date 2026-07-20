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20 июля, 17:02

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Эксперт Ткачев: шахматы помогают в профилактике болезни Альцгеймера

Эксперт раскрыл, почему шахматы полезны для работы мозга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шахматы развивают оба полушария мозга и помогают взрослым в профилактике болезни Альцгеймера. Об этом изданию "Абзац" заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

"Шахматы – единственный вид деятельности, который задействует оба полушария головного мозга. Ни в одном другом виде занятий они не работают с одинаковой интенсивностью", – сказал Ткачев.

Эксперт также отметил, что игра может повысить успеваемость детей в математике. Он рассказал, что по итогам тестирования, проведенного в Курской области, средний балл успеваемости учащихся по данному предмету вырос с 3,7 до 4,2.

Ткачев добавил, что научиться играть в шахматы можно в любом возрасте. По его словам, для этого можно использовать доску с фигурами или приложение на телефоне.

Ранее Дептранс Москвы совместно с Федерацией шахмат России выпустил тематическую карту "Тройка", приуроченную ко Дню шахмат, который отмечается 20 июля. В оформлении карты использовали символику ФШР и слоган "Шахматы для каждого".

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