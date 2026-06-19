Ветеран СВО Шонов наградил победителей соревнований в Некрасовке

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Гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов вручил победителям соревнований "Мама, папа, я – спортивная семья" в Некрасовке грамоты и медали.

Спортивное мероприятие состоялось 19 июня на Аллее сказок. Семейные команды, в которых были участники разных возрастов, состязались в беге с мячом, перетягивании каната, эстафете и других испытаниях. Участники демонстрировали ловкость, скорость, силу, быстроту реакции и взаимовыручку.

Шонов отметил, что совместные старты детей и родителей помогают понять важность поддержки, ответственности за общий результат и умения работать в команде. По его словам, именно так формируется интерес к спорту – он знает это по собственному опыту, ведь в его семье утренняя зарядка и пробежки давно стали традицией.

"Занимаемся все – я, жена, дочь. Бежим в разном темпе, но главное не скорость, а то, что мы вместе. Такие соревнования, как "Мама, папа, я – спортивная семья", воспитывают уважение друг к другу и привычку к здоровому образу жизни. Кроме того, сегодня в городе многое делается для того, чтобы людям было удобно заниматься спортом – только в прошлом году обустроили более 800 спортплощадок", – добавил он.

Мероприятие в Некрасовке прошло в рамках городской программы "Спортивные выходные", которая в 2026 году охватывает 57 площадок во всех округах столицы. Каждую неделю на них собираются около 3 тысяч человек. По субботам и воскресеньям с 10:00 до 14:00 все желающие могут бесплатно позаниматься футболом, баскетболом, йогой, стретчингом, поучаствовать в семейных эстафетах и подвижных играх – для этого нужно лишь заранее зарегистрироваться.

Ветеран СВО также подчеркнул, что этим летом у москвичей появилось еще больше возможностей для активного отдыха. В рамках проекта "Мой спортивный район" горожане могут выбрать занятия по 13 видам спорта – от футбола и баскетбола до ушу и бадминтона. Проводят тренировки более 300 квалифицированных тренеров.

Помимо этого, проект "Лето в Москве" предусматривает проведение крупных спортивных фестивалей. Среди запланированных событий – Международный день йоги в музее‑заповеднике "Царицыно", День шахмат на ВДНХ, Большой фестиваль бега на Садовом кольце, Московский марафон тренировок в "Лужниках" и другие мероприятия.

В частности, Международный день йоги в музее‑заповеднике "Царицыно" пройдет 21 июня. На территории парка откроются свыше 70 площадок. Гостей ждут телесные практики, экстатичные танцы и творческие занятия.