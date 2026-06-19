Лантратова помогла добиться пересдачи ЕГЭ выпускнику, забывшему сдать телефон

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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла школьнику, который случайно забыл сдать телефон на ЕГЭ, получить допуск к повторной сдаче в резервный день.

"Даже в строгих правилах должно быть место справедливости. Сегодня завершились основные дни сдачи ЕГЭ. Для тысяч ребят это важный этап. Волнение, ответственность, надежды семьи. Иногда случайность может повлиять на всю дальнейшую траекторию ребенка", – отметила она в своем канале в MAX.

Лантратова рассказала, что к ней обратилась мама выпускника из Брянска. 11 июня ее сын сдавал ЕГЭ по физике и на входе в пункт проведения экзамена из‑за волнения по невнимательности не сдал мобильный телефон.

Юноша понял, что телефон остался при нем, еще до начала экзамена и печати заданий. Тогда он достал устройство и попросил его изъять – все было зафиксировано на видеозаписи.

Тем не менее школьника вывели из аудитории, более двух часов он писал объяснительную и в итоге лишился права пересдать экзамен в текущем году. По словам семьи, никакого злого умысла у юноши не было – он готовился к ЕГЭ, не пытался списывать и сам сообщил о наличии телефона до начала экзамена.

"Обратилась к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву. Благодарю за внимательное отношение к этой ситуации. Ребенка допустили к повторной сдаче в резервный день", – подчеркнула она.

Лантратова добавила, что правила проведения ЕГЭ должны соблюдаться, однако в каждом конкретном случае нужно не ограничиваться формальным подходом, а анализировать обстоятельства – выяснять, был ли умысел на нарушение, начался ли уже экзамен, пытался ли участник воспользоваться телефоном или, напротив, самостоятельно сообщил о допущенной ошибке.

По ее мнению, этот случай должен стать важным ориентиром для организаторов экзаменов: строгость необходима, но она должна сочетаться со здравым смыслом.

"Всем выпускникам и поступающим – сил, спокойствия и удачи на финишной прямой. Вы уже прошли большой путь. Все обязательно получится!" – заключила омбудсмен.

По данным Минпросвещения, максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ в этом году набрали 154 школьника. При этом количество участников экзамена по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека.