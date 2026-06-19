Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 20:52

Общество

Лантратова помогла добиться пересдачи ЕГЭ выпускнику, забывшему сдать телефон

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла школьнику, который случайно забыл сдать телефон на ЕГЭ, получить допуск к повторной сдаче в резервный день.

"Даже в строгих правилах должно быть место справедливости. Сегодня завершились основные дни сдачи ЕГЭ. Для тысяч ребят это важный этап. Волнение, ответственность, надежды семьи. Иногда случайность может повлиять на всю дальнейшую траекторию ребенка", – отметила она в своем канале в MAX.

Лантратова рассказала, что к ней обратилась мама выпускника из Брянска. 11 июня ее сын сдавал ЕГЭ по физике и на входе в пункт проведения экзамена из‑за волнения по невнимательности не сдал мобильный телефон.

Юноша понял, что телефон остался при нем, еще до начала экзамена и печати заданий. Тогда он достал устройство и попросил его изъять – все было зафиксировано на видеозаписи.

Тем не менее школьника вывели из аудитории, более двух часов он писал объяснительную и в итоге лишился права пересдать экзамен в текущем году. По словам семьи, никакого злого умысла у юноши не было – он готовился к ЕГЭ, не пытался списывать и сам сообщил о наличии телефона до начала экзамена.

"Обратилась к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву. Благодарю за внимательное отношение к этой ситуации. Ребенка допустили к повторной сдаче в резервный день", – подчеркнула она.

Лантратова добавила, что правила проведения ЕГЭ должны соблюдаться, однако в каждом конкретном случае нужно не ограничиваться формальным подходом, а анализировать обстоятельства – выяснять, был ли умысел на нарушение, начался ли уже экзамен, пытался ли участник воспользоваться телефоном или, напротив, самостоятельно сообщил о допущенной ошибке.

По ее мнению, этот случай должен стать важным ориентиром для организаторов экзаменов: строгость необходима, но она должна сочетаться со здравым смыслом.

"Всем выпускникам и поступающим – сил, спокойствия и удачи на финишной прямой. Вы уже прошли большой путь. Все обязательно получится!" – заключила омбудсмен.

По данным Минпросвещения, максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ в этом году набрали 154 школьника. При этом количество участников экзамена по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека.

В Минпросвещения рассказали о росте числа стобалльников на ЕГЭ

Читайте также


образованиеобщество

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика