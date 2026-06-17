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17 июня, 19:59

Общество

154 школьника получили максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ-2026

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

154 школьника набрали максимальные 200 баллов за два предмета на ЕГЭ‑2026, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

Вместе с тем количество участников ЕГЭ по истории, литературе, русскому языку и химии, набравших 100 баллов в основном периоде, составило 5 263 человека.

ЕГЭ в России начали сдавать 1 июня. В 2026 году учащиеся могли выбрать разные предметы, однако обязательными остались русский язык и математика.

Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, число стобалльников на ЕГЭ по истории в текущем году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2025-м. При этом наибольшее количество правильных ответов было дано на вопросы о Великой Отечественной войне.

ЕГЭ по литературе на 100 баллов в этом году сдали 1 713 человек, отмечал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе Сергей Зинин. Это на 291 человека больше, чем годом ранее.

Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ по истории

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