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17 июня, 12:11

Общество

Более 1,7 тыс человек написали ЕГЭ по литературе на 100 баллов в этом году

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

В России 1 713 человек сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе на 100 баллов в этом году. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе Сергей Зинин, передает РИА Новости.

По его словам, это на 291 человека больше, чем годом ранее. Также порядка 18 тысяч участников показали результат выше 61 балла.

Кроме того, почти 2 тысячи выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, добавил глава комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

ЕГЭ в России начали сдавать 1 июня. В этом году учащиеся могли выбрать разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

Как отмечал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, число стобалльников на ЕГЭ по истории в этом году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2025-м. При этом наибольшее количество правильных ответов было дано на вопросы о Великой Отечественной войне.

Участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов

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