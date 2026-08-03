Основательница кредитного кооператива похитила более 1 млрд рублей у россиян

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В РФ основательница кредитно-потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1 миллиарда рублей у вкладчиков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, на протяжении более 10 лет женщина привлекала деньги вкладчиков, обещая им высокие проценты, однако свои обязательства не выполнила. Полученные средства, как считают следователи, она легализовала через подконтрольные организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе под видом инвестиций в строительство жилых домов.

Кроме того, обвиняемая, по данным МВД, присвоила 5 миллионов рублей, которые получила от индивидуального предпринимателя якобы для развития бизнеса. Потерпевшими по делу признаны жители Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и Севастополя.

Общая сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей. На имущество обвиняемой и подконтрольных ей лиц наложили арест на сумму более 219 миллионов рублей. Уголовное дело направили в прокуратуру Кировской области.

Ранее в Южном Медведкове полицейские задержали 42-летнего москвича, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Злоумышленники, выдававшие себя за силовиков, убедили 73-летнюю пенсионерку сообщить код из СМС, после чего она передала курьерам 2,6 миллиона рублей. В ходе оперативных мероприятий задержан один из участников схемы, успевший перевести кураторам 1,3 миллиона из полученной суммы. Он находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.