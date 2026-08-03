03 августа, 13:18Происшествия
Число погибших при падении обломков БПЛА под Геленджиком выросло до 4 человек
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Число погибших в результате падения обломков беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до четырех человек. Среди жертв один ребенок, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По уточненным данным, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу, остальным оказывают медицинскую помощь на месте без госпитализации.
"По поручению губернатора на место направили специализированную бригаду медицины катастроф", – говорится в сообщении.
Падение обломков БПЛА в Архипо-Осиповке произошло 3 августа. Атака пришлась на объекты гражданской инфраструктуры. На месте продолжают работать оперативные службы. Губернатор поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.