Число пострадавших при атаке на склад Wildberries под Владимиром увеличилось до 3 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу Wildberries во Владимирской области увеличилось до 3 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, пострадал молодой мужчина с травмой пальца руки.

"Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно", – написал Авдеев в MAX.

ВСУ атаковали логистический склад Wildberries в регионе в ночь на 3 августа, после чего произошло возгорание. Работников эвакуировали, а на место ЧП прибыли пожарные службы. Соблюдение прав граждан контролирует прокуратура Владимирской области.

Компания, в свою очередь, перестроила логистические цепочки. Прием и отгрузка товаров были перенесены на другие объекты.