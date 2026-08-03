03 августа, 09:43Происшествия
Число пострадавших при атаке на склад Wildberries под Владимиром увеличилось до 3 человек
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу Wildberries во Владимирской области увеличилось до 3 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, пострадал молодой мужчина с травмой пальца руки.
"Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно", – написал Авдеев в MAX.
ВСУ атаковали логистический склад Wildberries в регионе в ночь на 3 августа, после чего произошло возгорание. Работников эвакуировали, а на место ЧП прибыли пожарные службы. Соблюдение прав граждан контролирует прокуратура Владимирской области.
Компания, в свою очередь, перестроила логистические цепочки. Прием и отгрузка товаров были перенесены на другие объекты.