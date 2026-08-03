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03 августа, 13:15

Общество

Более 2,5 тысячи мастеров с инвалидностью стали участниками "Москва – добрый город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 5 лет к социальному маркетплейсу "Москва – добрый город" присоединились 2,5 тысячи мастеров с особенностями здоровья, а ассортимент вырос до 1,9 тысячи позиций, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За эти годы он стал важным элементом городской экосистемы поддержки некоммерческих организаций и мастеров с особенностями здоровья", – передает ее слова портал мэра и правительства столицы.

Она добавила, что сейчас в проекте участвует в 10 раз больше мастеров, чем на старте. Каждое изделие, которое появляется в продаже, является результатом труда и профессионального подхода в мастерских некоммерческих организаций (НКО), открытых при поддержке Москвы.

Сейчас в проекте участвуют 55 НКО. При поддержке наставников горожане с инвалидностью и люди в трудной жизненной ситуации осваивают работу с разными материалами, разрабатывают эскизы и придумывают дизайн продукции. Ассортимент за год вырос на 12% и насчитывает свыше 1,9 тысячи наименований в 9 категориях.

В честь 5-летия проекта в субботу, 8 августа, в саду имени Баумана пройдет большой инклюзивный фестиваль. Гости смогут познакомиться с мастерами, увидеть процесс создания вещей и приобрести их.

На онлайн-площадке представлены текстиль, игрушки, вязаные и шерстяные вещи, фарфор и фаянс, предметы для дома и декора, изделия из дерева и фанеры, бижутерия, а также полиграфическая продукция. Ассортимент постоянно обновляется, в том числе за счет сезонных товаров.

Развитие платформы – результат совместной работы города, общественных организаций, бизнеса и жителей. Любой москвич может сделать индивидуальный заказ на сайте. Компании оформляют корпоративные заказы, чтобы порадовать сотрудников, клиентов или партнеров уникальными товарами ручной работы к праздникам.

Изделия мастеров с особенностями здоровья также представлены на сайте проекта "Сделано в Москве". Там продукция социального маркетплейса отмечена специальным фильтром "Москва – добрый город" с отдельными витринами брендов-производителей.

Ранее сообщалось, что широкий ассортимент косметики столичных производителей представлен на флагманской площадке "Летний маркет" на Болотной площади. Предприниматели отмечают, что городская поддержка позволяет не только представить продукцию большой аудитории и увеличить продажи, но и укрепить имидж и повысить узнаваемость. Помимо флагманской площадки на Болотной площади, для москвичей и гостей столицы работают другие арт-павильоны на центральных улицах.

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