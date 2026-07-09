Летние арт-павильоны с товарами столичных брендов посетили уже почти 200 тысяч человек

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В июне посетители летних арт-павильонов проекта "Сделано в Москве" приобрели около 45 тысяч товаров столичного производства. Наибольшим спросом пользуются продукты питания, элементы домашнего декора, одежда, игрушки и сувениры, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За первый месяц работы арт-павильоны посетили почти 200 тысяч москвичей и туристов. Самыми популярными стали площадки на Арбате, в парке искусств "Музеон" и на Болотной площади", – рассказала Наталья Сергунина.

Во флагманском "Летнем маркете" на Болотной площади для гостей организовали больше 150 культурных, образовательных и деловых мероприятий. Тематические программы готовили и к праздничным датам, например ко Дню защиты детей, Дню России и Дню молодежи.

До конца теплого сезона всех желающих приглашают поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции и выступления молодых артистов, посмотреть мультфильмы под открытым небом, поиграть в бадминтон и настольный теннис.

Предприниматели, представившие продукцию в арт-павильонах, отмечают рост интереса к своему бренду, в том числе в интернете.

"Гости видят наши платки, косметички и открытки, фотографируют их и отмечают нас в социальных сетях. Это повышает узнаваемость бренда и привлекает новых покупателей. Для нас это прекрасная возможность расширить аудиторию. Мы получаем ценную обратную связь и от постоянных покупателей. Это вдохновляет на дальнейшее творчество и создание новинок", – поделилась основательница столичного бренда аксессуаров Алия Алиева.

Для другой компании (производителя одежды) участие в проекте – это возможность выйти в офлайн. По словам руководителя отдела маркетинга Дарьи Топко, размещение в ярких павильонах помогает показать москвичам и туристам товар вживую, ускорить решение о покупке и повысить объемы продаж.

Сейчас в семи летних арт-павильонах представлено свыше 500 локальных брендов. Режим работы площадок и расписание мероприятий на них опубликованы на официальной странице "Лета в Москве".

Третий сезон масштабного проекта "Лето в Москве" объединит свыше 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году – "Время быть вместе". Она найдет отражение в культурных, патриотических, благотворительных, познавательных, спортивных и других событиях.

Ранее участники "Лета в Москве" рассказали о преимуществах окружных фестивальных площадок "Московских сезонов". Одна из предпринимательниц Вера Элфайуми, чей павильон работает на пересечении улиц Молодцова и Сухонской, отметила, что в точках, которые расположены вдали от туристических мест, клиенты уделяют больше внимания содержанию, а не яркой упаковке.

По ее словам, на окружных площадках проходимость выше, чем на различных специализированных маркетах, а развлекательная программа здесь привлекает большое количество семей с детьми.