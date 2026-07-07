Проект "Сделано в Москве" помогает столичным брендам выйти на новую аудиторию

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице продолжается прием заявок на участие в новом сезоне городского проекта "Лето в Москве". Предпринимателям доступны такие опции, как интеграция с ключевыми площадками, включение их активностей в основную программу, брендирование объектов инфраструктуры и размещение продукции в арт-павильонах "Сделано в Москве". Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Одной из центральных точек притяжения стал арт-павильон "Летний маркет" на Болотной площади. Здесь оборудованы зоны для спортивных игр, летний кинотеатр, сцена, фудкорт, а также организован маркет локальных брендов. Помимо розничных продаж товаров столичных производителей, площадка используется для бесплатных обучающих активностей.

Проведение мастер-классов позволяет бизнесу наладить прямой контакт с целевой аудиторией. Представители ряда брендов зафиксировали рост узнаваемости и увеличение продаж после проведения занятий.

В частности, основательница бренда украшений "Студия "Лети"" Анна Быстрицкая, начав с продаж на онлайн-площадках, в 2025 году присоединилась к "Сделано в Москве". Теперь ее изделия представлены не только в интернете, но и в арт-павильонах, а также в магазинах сети районных центров "Место встречи".

Типография Kairos' gift (сооснователь – Ольга Сидорова) использует офлайн-площадки "Летнего маркета" для развития альтернативного канала продаж ручной канцелярии, ранее доступной преимущественно онлайн.

Схожих результатов добился бренд "Бумага и Ко". По словам основательницы Веры Илясовой, участие в проекте привело к росту числа подписчиков в соцсетях и увеличению спроса, что позволило расширить ассортимент и обновить дизайн продукции.

Производитель гипсового декора и свечей Rokkyhome, основательница которого Татьяна Чурочкина превратила хобби в бизнес, после начала работы на площадке организовал дополнительную поставку товаров в "Летний маркет" из-за высокого спроса.

Бренд "Кристальная веточка" (основатель – Ольга Талтангова) также отметил, что проект позволил нарастить аудиторию и получить стимул для дальнейшего развития.

Ознакомиться с расписанием мастер-классов можно на сайте проекта "Лето в Москве". Арт-павильоны на центральных улицах столицы работают ежедневно, кроме понедельника: по будням с 10:00 до 22:00, по выходным с 09:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в столице в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" представлены лучшие товары локальных брендов. В этом сезоне в павильонах представлено более 500 столичных предпринимателей. Каждая площадка оформлена в уникальной стилистике и имеет собственную концепцию.