Силы ПВО Минобороны сбили еще девять беспилотников на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили еще 9 украинских беспилотников, летевших на Москву в ночь на вторник, 7 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего, по данным Собянина, силы ПВО сбили 36 беспилотников, летевших на столицу. На фоне информации об отражении атаки московские аэропорты осуществляют рейсы по согласованию с профильными ведомствами.

В Росавиации подчеркнули, что принятые меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушных гаваней.