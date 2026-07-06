06 июля, 23:57Происшествия
Суд 10 июля рассмотрит дело главреда Baza Трифонова о даче взятки
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Савеловский суд Москвы назначил на 10 июля рассмотрение уголовного дела главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.
Журналиста обвиняют в даче взяток сотрудникам полиции. Фигурантами дела также проходят коллега Трифонова Татьяна Лукьянова и трое силовиков из разных регионов.
По данным следствия, на протяжении двух лет оперуполномоченные из Красноярска, Краснодара и Белгорода за денежное вознаграждение передавали редакции служебную информацию.
Сам Трифонов свою вину признал, ему вменяется три эпизода дачи взятки. Обыски в его квартире и в офисе издания прошли в июле 2025 года. Полицейские изъяли телефоны, компьютеры и документы.