Суд 10 июля рассмотрит дело главреда Baza Трифонова о даче взятки

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Савеловский суд Москвы назначил на 10 июля рассмотрение уголовного дела главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Журналиста обвиняют в даче взяток сотрудникам полиции. Фигурантами дела также проходят коллега Трифонова Татьяна Лукьянова и трое силовиков из разных регионов.

По данным следствия, на протяжении двух лет оперуполномоченные из Красноярска, Краснодара и Белгорода за денежное вознаграждение передавали редакции служебную информацию.

Сам Трифонов свою вину признал, ему вменяется три эпизода дачи взятки. Обыски в его квартире и в офисе издания прошли в июле 2025 года. Полицейские изъяли телефоны, компьютеры и документы.