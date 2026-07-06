Лавров прибыл с официальным визитом в Эфиопию

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, сообщает ТАСС.

На вторник, 7 июля, у Лаврова запланированы переговоры с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, а также встречи с руководством республики.

Отмечается, что главной темой обсуждения станет проект строительства в стране атомной электростанции большой мощности с участием России.

Помимо атомной энергетики, эфиопская сторона проявляет интерес к партнерству с российскими компаниями в сферах геологоразведки, добычи полезных ископаемых и металлургии.

В мае 2025 года президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие посетил Москву. Глава государства принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.