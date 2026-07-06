Фото: МАХ/"Центральное МСУТ СК России"

В Татарстане девушка на гидроцикле наехала на сапборд с тремя мужчинами на Волге в окрестностях поселка Октябрьского. Один из них утонул, сообщает Центральное МСУТ СК России в MAX.

По данным ведомства, 35-летний мужчина упал в воду и утонул. Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура, сначала его местонахаждение оставалось неизвестным. При этом двое других мужчин смогли самостоятельно выбраться на берег.

Как пишет пресс-служба СК, женщина не имела права управлять гидроциклом. Ведомство организовало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

По данным канала Baza в MAX, в результате ЧП погиб солист государственного оркестра Татарстана. Мужчина также преподавал в международной школе Казани и играл на гитаре в кавер-группе.

Ранее женщина погибла при столкновении лодки с пирсом на реке Каме в городе Чистополе Татарстана. Утверждалось, что судоводитель нарушил правила движения, не выбрав безопасную скорость для движения.

Из-за инцидента четверо человек получили травмы и были доставлены в местную больницу. Одна из женщин от госпитализации отказалась.