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06 июля, 20:56

Происшествия

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Белгородом выросло до 7

Фото: телеграм-канал "Александр Шуваев"

Число пострадавших при атаке беспилотника на пассажирский автобус под Белгородом увеличилось до 7 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе в MAX.

Уточняется, что в детскую областную клиническую больницу был госпитализирован 16-летний юноша, получивший осколочное ранение голени.

Кроме того, в Валуйском округе в селе Двулучном FPV-дрон атаковал автомобиль, а от детонации второго дрона получили повреждения частный дом, надворная постройка и машина. В селе Белянка беспилотник ударил по предприятию. Также в селе Красный Октябрь поврежден инфраструктурный объект, а в поселке Борисовка – автомобиль.

Об обстреле автобуса на трассе Никольское – Таврово Белгородского округа стало известно 6 июля. В результате несколько человек, включая детей, получили ранения.

Годовалую девочку с множественными непроникающими осколочными ранениями, а также десятилетнего мальчика с минно-взрывной и акубаротравмами доставили в детскую больницу. Глава Белгородской области Александр Шуваев взял под личный контроль процесс восстановления пострадавших.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник резко осудил атаку ВСУ на пассажирский автобус. Следственный комитет России начал расследование инцидента.

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