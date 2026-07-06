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06 июля, 19:24

Политика

В ГД усомнились в необходимости вводить обязательное подтверждение действий через МАХ

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Мессенджер МАХ вряд ли станет обязательным элементом двухфакторной аутентификации. Для этого нет никаких оснований, считает первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Так депутат отреагировал на сообщения в СМИ о том, что третий пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками может включать обязательное подтверждение важных действий через мессенджер.

"Я не думаю, что это случится. И мои собеседники в индустрии тоже говорят, что сделать МАХ обязательным компонентом двухфакторной аутентификации для всех российских цифровых платформ – не очень удачная идея", – написал он в своем канале в МАХ.

По мнению парламентария, пользователи должны иметь возможность выбирать, через что получать коды доступа: СМС, национальный или другой мессенджер, push-уведомление или приложение для генерации TOTP.

Ранее член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин предположил, что российские законодатели представят третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками до конца года. В нем более детально проработают механизмы работы реестра IMEI.

Вместе с тем ожидается, что реестр может оказаться полезным и в борьбе с контрафактом, кражами, а также дроновой опасностью. Более того, в пакет мер войдет также механизм борьбы с лазейками, использующимися преступниками для получения сим-карт.

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