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26 июня, 18:44

Политика

Путин подписал закон о введении в РФ "детских" сим-карт

Фото: depositphotos/stevanovicigor​

Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила использования сим-карт несовершеннолетними и ограничивает расторжение договоров с операторами. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вошел во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Теперь родители или законные представители ребенка могут уведомить оператора связи о передаче своего номера ребенку. Также они могут указать его возраст. Это нужно для обеспечения безопасного контента и противодействия аферистам. Предполагается, что детали оказания таких услуг установит кабмин РФ.

В законе указано, что расторгнуть договор с оператором можно лишь спустя 90 дней после получения телефонного номера. Это необходимо для предотвращения использования одноразовых сим-карт. При этом гражданин все еще может приостановить оказание услуг в любой момент, чтобы оператор не взимал плату.

Помимо этого, президент РФ подписал закон, который создает в стране единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI). Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.

В базе данных будет информация о разрешенных и запрещенных IMEI-кодах, а операторам придется предоставлять информацию об идентификаторах телефонов абонентов. Пополнят базу и органы власти.

Если в перечне будет запрет на использование конкретного кода, то оператор не сможет оказывать услуги связи на это устройство. Нельзя будет обслуживать номер, если выяснится, что другое устройство использует точно такой же номер.

В рамках борьбы с кибермошенниками Путин 26 июня подписал закон, вводящий тревожную кнопку на портале "Госуслуги". Россияне с помощью тревожной кнопки смогут пожаловаться на аферистов. Сигнал окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать, что человека обманули.

Кроме того, операторов связи обяжут находить абонентские номера, которые используются для совершения преступлений. Сведения о них будут передавать в государственную информационную систему противодействия правонарушениям.

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