Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 20:39

Общество

В ОП предложили увеличить предельный возраст молодежи до 40 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предельный возраст россиян, которые относятся к молодежи, нужно увеличить до 40 лет. Об этом РИА Новости заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

Собеседник напомнил, что сейчас в стране молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет.

"Я считаю, что нужно увеличить до 40 лет. Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20–30 лет и в 40", – сказал Гриб на полях ПМЮФ и добавил, что в 40 лет люди переходят в категорию зрелого возраста.

При этом в Госдуме ранее поддержали увеличение возраста молодежи до 39 лет, поскольку это дает дополнительные возможности для получения государственной поддержки. Однако обсуждение этого вопроса вызывает в обществе необоснованные опасения по поводу пенсионного возраста, отметил думский депутат Ярослав Нилов.

"Новости дня": Минздрав РФ предложил поднять возраст молодежи до 39 лет

Читайте также


общество

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика