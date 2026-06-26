В ОП предложили увеличить предельный возраст молодежи до 40 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предельный возраст россиян, которые относятся к молодежи, нужно увеличить до 40 лет. Об этом РИА Новости заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

Собеседник напомнил, что сейчас в стране молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет.

"Я считаю, что нужно увеличить до 40 лет. Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20–30 лет и в 40", – сказал Гриб на полях ПМЮФ и добавил, что в 40 лет люди переходят в категорию зрелого возраста.

При этом в Госдуме ранее поддержали увеличение возраста молодежи до 39 лет, поскольку это дает дополнительные возможности для получения государственной поддержки. Однако обсуждение этого вопроса вызывает в обществе необоснованные опасения по поводу пенсионного возраста, отметил думский депутат Ярослав Нилов.