19 мая, 13:44

Депутат Останина: снижение возраста вступления в брак лишит возможности быть образованным

Снижение возраста вступления в брак может лишить россиян детства и возможности быть образованными. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Согласно Конституции, социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование. Школу оканчивают в 17 лет, а ребенком человек считается до 18, и социальные гарантии семья получает до его совершеннолетия", – напомнила она.

Парламентарий указала, что необразованные родители воспитывают таких же необразованных дочерей и сыновей, как и они. А побеждает всегда тот, кто обладает знаниями и погружен в науку. В связи с этим она призвала оставить россиянам возможность быть детьми до 18 лет и получать высшее образование.

При этом, отметила Останина, последнее не исключает возможности создать семью. Например, принятый Госдумой закон о студенческих семьях позволяет девушкам получать декретные пособия на воспитание ребенка и иметь право на общежитие. Также в стране действует госпрограмма "Жилье молодой семье".

"А для взрослых хорошо бы вернуть пенсионный возраст – 55 лет для женщин, 60 для мужчин – чтобы они могли помогать воспитывать внуков", – добавила депутат.

Останина также обратила внимание, что подходящий возраст для вступления в брак является индивидуальным понятием. Например, человек, который привык жить один в 21–26 лет, к 30 годам может понять, что в быту он со всем справляется сам.

Гораздо важнее – социальные мотиваторы, отметила парламентарий. Оптимальными можно считать студенческие годы, так как в этот период молодые люди могут знакомиться в неформальной обстановке в стройотрядах. Однако, добавила Останина, сейчас стройотряды не являются массовым явлением, поэтому возможностей узнать друг друга получше у студентов не так много.

Ранее председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал постепенное снижение возраста вступления в брак государственной и общенациональной задачей.

Он добавил, что постоянное расширение возраста молодежи может привести к тому, что россияне не будут спешить заводить семью. Это, в свою очередь, плохо повлияет на демографическую ситуацию.

