Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 22:07

Спорт

Глава МОК заявила, что организации надо больше времени для вопроса со спортсменами из РФ

Фото: ТАСС/EPA/CYRIL ZINGARO

Международному олимпийскому комитету (МОК) понадобится некоторое время, чтобы решить вопрос с послаблением санкций для спортсменов из России. Такое заявление сделала президент организации Кирсти Ковентри, пишет РБК.

МОК 24 июня одобрил поправки в Олимпийскую хартию, которые касаются темы политической нейтральности движения. Редакция усиливает формулировки, в которых говорится о необходимости свободы спорта от политического влияния. Там говорится о том, что комитет должен обеспечивать нейтралитет "всегда, без давления со стороны правительства, культуры, общества или экономики".

"Мы приняли это решение только недавно. У нас не было много времени, как мы будем применять новые положения хартии (...) Нам нужно некоторое время на это. Дайте нам сделать это, и мы вернемся", – ответила глава МОК на вопрос о том, повлияют ли поправки на возвращение РФ в олимпийское движение.

Международный олимпийский комитет посоветовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в феврале 2022 года. В марте 2023 года организация призвала пускать атлетов из этих государств в нейтральном статусе. Однако эта мера распространялась только на индивидуальные соревнования.

При этом в конце 2025-го МОК рекомендовал отменить ограничения для белорусских и российских юниоров. В мае 2026 года санкции сняли с белорусов, а для россиян ничего не изменилось.

Эксперт оценил возможные решения МОК перед Олимпиадой 2028 года

Читайте также


спорт

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика