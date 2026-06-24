Глава МОК заявила, что организации надо больше времени для вопроса со спортсменами из РФ

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Международному олимпийскому комитету (МОК) понадобится некоторое время, чтобы решить вопрос с послаблением санкций для спортсменов из России. Такое заявление сделала президент организации Кирсти Ковентри, пишет РБК.

МОК 24 июня одобрил поправки в Олимпийскую хартию, которые касаются темы политической нейтральности движения. Редакция усиливает формулировки, в которых говорится о необходимости свободы спорта от политического влияния. Там говорится о том, что комитет должен обеспечивать нейтралитет "всегда, без давления со стороны правительства, культуры, общества или экономики".

"Мы приняли это решение только недавно. У нас не было много времени, как мы будем применять новые положения хартии (...) Нам нужно некоторое время на это. Дайте нам сделать это, и мы вернемся", – ответила глава МОК на вопрос о том, повлияют ли поправки на возвращение РФ в олимпийское движение.

Международный олимпийский комитет посоветовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в феврале 2022 года. В марте 2023 года организация призвала пускать атлетов из этих государств в нейтральном статусе. Однако эта мера распространялась только на индивидуальные соревнования.

При этом в конце 2025-го МОК рекомендовал отменить ограничения для белорусских и российских юниоров. В мае 2026 года санкции сняли с белорусов, а для россиян ничего не изменилось.