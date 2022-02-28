МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до соревнований

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Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

"В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц", – отмечается в сообщении.

В организации уточнили, что россияне и белорусы, как отдельные лица, так и команды, должны приниматься только как нейтральные атлеты или нейтральные команды.

Ранее Международная шахматная федерация объявила, что флаги и гимны России и Белоруссии не должны быть задействованы на международных соревнованиях по шахматам. Уточнялось, что такое решение было принято по призыву МОК.

О запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой заявила и Международная федерация футбола. Кроме того, международные игры на территории РФ переносятся на нейтральное поле и будут организовываться без болельщиков.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

