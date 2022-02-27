Международная федерация самбо приостановит проведение соревнований на территории РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Международная федерация самбо приостановит проведение всех спортивных мероприятий под своей эгидой на российской и белорусской территориях. Об этом заявили в пресс-службе ФИАС.

"Нашим главным приоритетом является безопасность спортсменов и представителей команд, участвующих в соревнованиях под эгидой ФИАС. В связи с повышенными рисками в обеспечении безопасности, а также рекомендациями Международного олимпийского комитета, ФИАС приостанавливает проведение соревнований в России и Белоруссии", – отмечается в заявлении.

В федерации подчеркнули, что будут тщательно следить за развитием ситуации. Кроме того, решения по дальнейшим действиям будут приниматься по результатам оценки рисков и консультаций со специалистами в области безопасности.

Ранее МОК призвал отменить или перенести все международные соревнования на территории РФ и Белоруссии. Также МОК потребовал оставить Россию без флага и гимна на всех турнирах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.