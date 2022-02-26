Международная федерация волейбола перенесла матчи Лиги наций из России

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Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о переносе матчей Лиги наций 2022 года из России. Об этом сообщается на сайте организации.

"FIVB сегодня проинформировала Всероссийскую федерацию волейбола о том, что два тура предстоящей Лиги наций, которые должны были пройти в России в июне и июле, перенесены", – говорится в сообщении.

Матчи турнира среди мужчин должны были пройти с 5 по 10 июля в Кемерове. Женский турнир должен был пройти с 28 июня по 3 июля в Уфе.

Ранее Международный союз биатлонистов объявил, что российские и белорусские спортсмены могут продолжить участвовать в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в качестве нейтральных спортсменов.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.