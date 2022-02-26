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Российские биатлонисты не примут участие в оставшихся этапах Кубка мира. Соответствующее решение принял Союз биатлонистов России. Отстаивать права спортсменов организация планирует в суде.
"Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU. Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях, – сообщается в телеграм-канале СБР.
В заявлении отмечается, что Союз биатлонистов России считает решение IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. Организация подчеркивает, что СБР не нарушал никаких положений конституции либо иных правил Международного союза биатлонистов, дающих основания для лишения российских спортсменов права выступать с национальным флагом и гимном.
"Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы олимпизма и Олимпийской хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к олимпийскому движению", – заключили в СБР.
Ранее Международный союз биатлонистов объявил, что российские и белорусские спортсмены могут продолжить участвовать в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в качестве нейтральных спортсменов.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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