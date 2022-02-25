Гимн России не будет исполняться на соревнованиях Международной федерации лыжного спорта

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Гимн РФ не будет исполняться в честь атлетов, выигравших соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Совет единогласно решил, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета для международных федераций все российские спортсмены могут продолжать участвовать во всех соревнованиях FIS. Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS", – отмечается в сообщении.

Ранее Международная федерация керлинга (WCF) заявила о переносе из России чемпионата Европы 2022 года. Соревнования должны были состояться в Перми 19–26 ноября. О новом месте проведения игры пока не сообщалось.

Аналогичные решения приняли ранее федерации и ассоциации других видов спорта. Так, в UEFA сообщили о переносе финала Лиги чемпионов 2022 года в Париж. Изначально матч должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.