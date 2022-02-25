Финал футбольной Лиги чемпионов перенесен из Петербурга в Париж

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Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финал Лиги чемпионов 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщается на сайте UEFA.
Изначально матч должен был пройти на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Финал Лиги чемпионов был запланирован на 28 мая.
"Исполнительный комитет UEFA сегодня провел внеочередное заседание в связи с серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе и принял решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени", – говорится в сообщении.
Кроме того, принято решение о том, что российские и украинские клубы, а также сборные, участвующие в турнирах UEFA, будут обязаны проводить домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.
Исполнительный комитет UEFA будет готов созвать дополнительные заседания, если это будет необходимо.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.
После этого ряд стран ввели санкции в отношении России.
Финал футбольной Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж
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