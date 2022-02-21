Главы ДНР и ЛНР попросили Россию признать независимость республик

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Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных республик. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин также обратился к Путину с просьбой рассмотреть возможность сотрудничества в сфере обороны. По его словам, в республиках ценят вклад Москвы в переговорный процесс по урегулированию ситуации на востоке Украины, однако Киев с военной поддержкой США намерен решить конфликт силой.

Жители Донбасса, утверждает глава ДНР, ощущают себя русскими, а главная цель Донецка и Луганска – интеграция с Россией.

В конце января в Госдуму внесли проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР". Позже депутаты поддержали документ большинством голосов. По мнению парламентариев, признание самопровозглашенных республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу их международного признания.

