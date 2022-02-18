Шесть европейских стран призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР

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России не следует признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Такое заявление выдвинули шесть европейских стран на заседании Совбеза ООН, пишет ТАСС.

Как рассказал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, кроме его страны заявление поддержали представители Германии, Ирландии, Эстонии, Албании и Норвегии.

"Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", – указал постпред Франции.

Дипломат добавил, что подобный шаг со стороны властей РФ пойдет вразрез с Минскими договоренностями.

Ранее депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

Позднее в Кремле согласились, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями. Как указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова, президент РФ главной задачей видит реализацию минского комплекса мер.