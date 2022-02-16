В Кремле согласились, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил согласие с тем, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер", – сказал Песков.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

Представители КПРФ считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и укрепления стабильности в регионе.

