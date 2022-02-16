Кадыров поддержал обращение к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку обращению Государственной думы к Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров предположил, что президент России удовлетворит обращение депутатов Госдумы.

"Владимир Владимирович дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг", – написал глава Чечни.

Как отметил Кадыров, признание независимости жителей ДНР и ЛНР поддерживает большинство жителей России. По его словам, данное решение будет означать конец многолетнему противостоянию на востоке Украины.

"Если официальный Киев не собирается выполнять Минские соглашения, не предпринимает попытки к мирному урегулированию вопроса, накаливает обстановку, не ищет путей решения кризиса, то более чем логично, чтобы в этой сложной политической ситуации миротворческую миссию взял на себя наш президент Владимир Путин", – подытожил Кадыров.

Информация о том, что депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик, появилась ранее.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу их международного признания.

Позже Путин прокомментировал обращение депутатов. Он подчеркнул, что будет исходить из того, что РФ должна сделать все возможное для решения проблем Донбасса.