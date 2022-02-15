Киев расценит признание Москвой ДНР и ЛНР как выход РФ из Минских соглашений – Кулеба

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Киев будет расценивать признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик как выход России из Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что Киев предупредил об этой позиции партнеров.
"Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями", – цитирует Кулебу "Интерфакс".
Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не намерена нападать на Украину, однако она не оставит без ответа возможную атаку Киева. Он подчеркнул, что Россия будет защищать своих граждан в абсолютно любой точке земного шара, в том числе и в Донбассе.
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