Постпред России в ЕС заявил о готовности Москвы ответить на нападение со стороны Украины

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Россия не намерена нападать на Украину, однако она не оставит без ответа возможную атаку Киева, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Об этом сообщает Guardian.

"Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим", – сказал Чижов.

Он подчеркнул, что Россия будет защищать своих граждан в абсолютно любой точке земного шара, в том числе и в Донбассе.

В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении России на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

В России между тем указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. В частности, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их чепухой.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский выступил с обращением к народу по поводу угрозы со стороны РФ. Президент заверил, что ситуация находится под контролем, а власть готова к любому развитию событий.

