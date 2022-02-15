Зеленский заявил, что Украина "поскандалила" с тремя странами из-за "вторжения" РФ – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "поскандалил" со странами-партнерами из-за нагнетания темы войны с Россией. Об этом пишет издание "Страна.ua", ссылаясь на источник.

Как уточнил Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа", в итоге союзникам удалось найти общее понимание ситуации.

"Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся", – заявил источник.

Собеседник издания не уточнил, о каких именно странах идет речь. При этом в материале уточняется, что украинский лидер призвал представителей партии своим примером показать общую решительность страны.

"Спич президента был вдохновляющим: мы все вместе, все будет хорошо", – добавил источник.

Ранее Зеленский призвал парламентариев, уехавших за рубеж, вернуться обратно. Об этом он заявил в ходе трансляции, которую вел президентский офис.

До этого украинский лидер выступил с обращением к народу по поводу угрозы со стороны РФ. Президент заверил, что ситуация находится под контролем, а власть готова к любому развитию событий.