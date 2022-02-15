Зеленский заявил, что Украина "поскандалила" с тремя странами из-за "вторжения" РФ – СМИ

02:38
Фото: depositphotos/palinchak
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "поскандалил" со странами-партнерами из-за нагнетания темы войны с Россией. Об этом пишет издание "Страна.ua", ссылаясь на источник.
Как уточнил Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа", в итоге союзникам удалось найти общее понимание ситуации.
"Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся", – заявил источник.
Собеседник издания не уточнил, о каких именно странах идет речь. При этом в материале уточняется, что украинский лидер призвал представителей партии своим примером показать общую решительность страны.
"Спич президента был вдохновляющим: мы все вместе, все будет хорошо", – добавил источник.
Ранее Зеленский призвал парламентариев, уехавших за рубеж, вернуться обратно. Об этом он заявил в ходе трансляции, которую вел президентский офис.
До этого украинский лидер выступил с обращением к народу по поводу угрозы со стороны РФ. Президент заверил, что ситуация находится под контролем, а власть готова к любому развитию событий.
Украинские власти опровергли закрытие воздушного пространства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: