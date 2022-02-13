Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Беседа продлилась около часа, сообщил на странице в Twitter украинский лидер.

"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии", – уточнил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал незамедлительно ввести санкции против России.

При этом президент Украины отметил, что выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, но не будет подвергаться провокациям. По словам Зеленского, страна находится в состоянии паники с 2014 года, поэтому украинские власти готовы к развитию любого сценария.

