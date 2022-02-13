США не будут вводить превентивные санкции против России – Пентагон

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США не будут вводить превентивные санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Fox News.

Кирби подчеркнул, что санкции сохраняют свой сдерживающий эффект, находясь в резерве.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил об отправке делегации в Европу для обсуждения санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине.

Он уточнил, что в делегацию также войдут представили Минфина. По словам Прайса, американская сторона продолжает сотрудничать с союзниками по разработке мер против РФ.

