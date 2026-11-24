Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Готовность монолитных конструкций подземной части строящейся станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро достигла 90%, сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

На станции полностью завершено устройство ограждающих конструкций котлована и вынос электрокабеля из пятна застройки. Разработка котлована также закончена: изъято более 160 тысяч кубометров грунта. Основные работы сейчас сосредоточены на возведении подземной части станционного комплекса, устройстве инженерных коммуникаций и отделке блока технических помещений, уточнил Ефимов.

Продолжается проходка перегонного тоннеля между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино". Тоннелепроходческий комплекс "Лилия" диаметром 10 метров работает на трассе протяженностью 3,34 километра, в том числе под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Ранее проходку к "Строгино" завершил еще один щит диаметром 10 метров – "Мария".

Недавно Сергей Собянин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии – от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". Пусковой участок улучшил транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей пяти районов Москвы: Пресненского, Хорошёво-Мнёвников, Щукина, Дорогомилова, Филевского Парка, напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Поездки в центр стали комфортнее и в среднем в три раза быстрее, добавил он. Ожидается, что Рублево-Архангельская линия свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром "Москва-Сити". Протяженность новой ветки превысит 28 километров. На ней появится 12 станций с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Ранее стало известно, что для московского метро разработали проект дизайна нового эскалатора. К созданию привлекли профессиональное сообщество, студентов и службы эксплуатации метрополитена. Одной из ключевых задач было качество новой продукции, которой москвичи пользуются ежедневно.

