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В России предложили создать "Семейный банк отпусков", чтобы работающие граждане смогли передавать часть оплачиваемого отпуска близким родственникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Бориса Чернышова на имя министра труда РФ Антона Котякова.

Новая система, по задумке парламентария, позволит перераспределять свободное время внутри семьи в зависимости от обстоятельств. Если одному человеку необходимо несколько дополнительных дней для поездки с ребенком, переезда или решения домашних вопросов, он сможет получить их от родственника, у которого есть возможность поделиться отдыхом.

Участвовать в программе смогут супруги, родители и совершеннолетние дети. Для передачи дней потребуется согласие обеих сторон, оформленное заявлениями. Получателю не придется объяснять, на какие именно цели он берет дополнительный отпуск.

При этом воспользоваться такой возможностью можно будет не за счет основного отдыха. Передаче подлежат только дни сверх обязательных 28 календарных дней за рабочий год и дополнительные выходные, предусмотренные программами работодателей. Отпуск, предоставляемый за труд во вредных или опасных условиях, останется личным, и передавать его будет нельзя.

Отдельно в инициативе предусмотрели ситуацию, когда родственники работают в разных компаниях. В таком случае работодатель сотрудника, который передает дни, должен перечислить за них деньги организации, где трудится получатель.

Последняя рассчитает продолжительность дополнительного отдыха исходя из среднего заработка своего работника. Поэтому на одну и ту же сумму в зависимости от зарплаты может приходиться разное количество отпускных дней.

Чернышов также обратил внимание на необходимость сохранить гарантированное право каждого сотрудника на ежегодный основной отдых. По его предложению, накопление неиспользованных отпусков за несколько лет не должно становиться способом передавать родственникам дни, предназначенные для полноценного восстановления сил.

Ранее в Госдуме объяснили, как больничный влияет на право сотрудника на ежегодный оплачиваемый отпуск. Период временной нетрудоспособности включается в страховой стаж, поэтому сам по себе не лишает работника права на отдых. Однако длительная болезнь может уменьшить сумму отпускных из-за изменения среднего заработка.

