Эксперт Лутовинова: компания может составить график отпусков единолично

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Закон разрешает работодателю составлять график отпусков самому, не интересуясь при этом планами сотрудников. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта Ольгу Лутовинову.

По ее словам, статья 123 Трудового кодекса России прямо указывает только на необходимость запросить позицию выборного профсоюзного органа, если он имеется в организации. При этом работодатель обязан отдельно предупредить о начале отпуска под подпись не позднее двух недель до его начала.

"Однако при составлении графика нужно учитывать права работников, которым закон разрешает выбирать удобное время отпуска", – отметила Лутовинова.

Специалист напомнила, что такое право есть у работников с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему не исполнилось 14, у одного из родителей ребенка-инвалида до 18 лет, а также у почетных доноров.

Эксперт добавила, что при составлении графика отпусков необходимо учитывать и иные правила, предусмотренные законом. Например, отпуск совместителя должен совпадать с отпуском по основному месту работы.

Вместе с тем, если компания составляет график без обсуждения пожеланий сотрудников, это может привести к недовольству в коллективе и тем самым снизить лояльность команды.

"Сотрудники планируют отпуска под школьные каникулы, бронируют билеты за полгода и выстраивают графики с супругами. Внезапное назначение отдыха на определенные даты, удобные для компании, команда может с высокой вероятностью воспринять как демонстративное пренебрежение", – заключила Лутовинова.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала, что в 2027 году наиболее подходящими для отпуска станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Наименее выгодными месяцами для отдыха будут январь, февраль, май и ноябрь. В январе будет 15 рабочих дней, в феврале и мае – по 19, а в ноябре – 20.