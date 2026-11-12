Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 13:56

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Лутовинова: компания может составить график отпусков единолично

Эксперт напомнила о праве работодателя составлять график отпусков единолично

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky​

Закон разрешает работодателю составлять график отпусков самому, не интересуясь при этом планами сотрудников. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта Ольгу Лутовинову.

По ее словам, статья 123 Трудового кодекса России прямо указывает только на необходимость запросить позицию выборного профсоюзного органа, если он имеется в организации. При этом работодатель обязан отдельно предупредить о начале отпуска под подпись не позднее двух недель до его начала.

"Однако при составлении графика нужно учитывать права работников, которым закон разрешает выбирать удобное время отпуска", – отметила Лутовинова.

Специалист напомнила, что такое право есть у работников с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему не исполнилось 14, у одного из родителей ребенка-инвалида до 18 лет, а также у почетных доноров.

Эксперт добавила, что при составлении графика отпусков необходимо учитывать и иные правила, предусмотренные законом. Например, отпуск совместителя должен совпадать с отпуском по основному месту работы.

Вместе с тем, если компания составляет график без обсуждения пожеланий сотрудников, это может привести к недовольству в коллективе и тем самым снизить лояльность команды.

"Сотрудники планируют отпуска под школьные каникулы, бронируют билеты за полгода и выстраивают графики с супругами. Внезапное назначение отдыха на определенные даты, удобные для компании, команда может с высокой вероятностью воспринять как демонстративное пренебрежение", – заключила Лутовинова.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала, что в 2027 году наиболее подходящими для отпуска станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Наименее выгодными месяцами для отдыха будут январь, февраль, май и ноябрь. В январе будет 15 рабочих дней, в феврале и мае – по 19, а в ноябре – 20.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика