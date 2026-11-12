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12 ноября, 13:13

Шоу-бизнес

Актеры "Кадетства" Головин и Корчевников встретились спустя 19 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/s.a.n.e.k13

Актер Александр Головин, сыгравший суворовца Максима Макарова в сериале "Кадетство", опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) совместное фото с Борисом Корчевниковым. Снимок он сопроводил трогательной подписью.

"Сильный духом человек, настоящий мужчина, пример для всех. Ты навсегда в моем сердце, родной", – отметил Головин.

Для поклонников сериала эта встреча стала возвращением в прошлое: в памяти зрителей Головин остался дерзким бунтарем Макаровым, а Корчевников – надежным Ильей Синицыным, моральным ориентиром для всего взвода. Съемки культового сериала завершились 19 лет назад.

Ранее актер Илья Любимов заявил, что не переживает из-за того, что режиссеры часто видят в нем только отрицательного персонажа. Звезда сериала "Не родись красивой" признался, что не обижается на режиссеров, которые предлагают ему роли злодеев. По его словам, их играть даже интереснее.

При этом в новом проекте Любимову досталась неожиданная для него роль. Режиссер Сергей Осипьян доверил артисту сыграть положительного героя.

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