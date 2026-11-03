Актер Любимов заявил, что не расстраивается из-за отсутствия положительных ролей

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Актер Илья Любимов заявил, что не переживает из-за того, что режиссеры часто видят в нем только отрицательного персонажа. Об этом сообщает "Газета.ру".

Звезда сериала "Не родись красивой" признался, что не обижается на режиссеров, которые предлагают ему роли злодеев. По его словам, их играть даже интереснее. В качестве примера он вспомнил про главного героя сериала "Клан Сопрано" Тони Сопрано.

"Я обласкан судьбой, грех жаловаться", – поделился актер на премьере сериала "Улей".

Однако в новом проекте Любимову досталась неожиданная для него роль. Режиссер Сергей Осипьян доверил артисту сыграть положительного героя.

"Надеюсь, что у меня это получилось, а дальше решит зритель", – отметил Любимов.

Ранее британский актер Джейми Дорнан, известный по фильму "50 оттенков серого", рассказал о волнении перед съемками во "Властелине колец". Актер признался, что осознает ответственность, связанную с исполнением одной из самых знаковых ролей франшизы.

Дорнан отметил, что считает Вигго Мортенсена, сыгравшего Арагорна в предыдущих фильмах, идеальным воплощением этого персонажа, и сомневается, что сможет превзойти его. При этом актер подчеркнул, что намерен приложить все усилия, чтобы достойно справиться с новой работой.

