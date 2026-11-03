Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 12:41

Шоу-бизнес

Актер Любимов заявил, что не расстраивается из-за отсутствия положительных ролей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Илья Любимов заявил, что не переживает из-за того, что режиссеры часто видят в нем только отрицательного персонажа. Об этом сообщает "Газета.ру".

Звезда сериала "Не родись красивой" признался, что не обижается на режиссеров, которые предлагают ему роли злодеев. По его словам, их играть даже интереснее. В качестве примера он вспомнил про главного героя сериала "Клан Сопрано" Тони Сопрано.

"Я обласкан судьбой, грех жаловаться", – поделился актер на премьере сериала "Улей".

Однако в новом проекте Любимову досталась неожиданная для него роль. Режиссер Сергей Осипьян доверил артисту сыграть положительного героя.

"Надеюсь, что у меня это получилось, а дальше решит зритель", – отметил Любимов.

Ранее британский актер Джейми Дорнан, известный по фильму "50 оттенков серого", рассказал о волнении перед съемками во "Властелине колец". Актер признался, что осознает ответственность, связанную с исполнением одной из самых знаковых ролей франшизы.

Дорнан отметил, что считает Вигго Мортенсена, сыгравшего Арагорна в предыдущих фильмах, идеальным воплощением этого персонажа, и сомневается, что сможет превзойти его. При этом актер подчеркнул, что намерен приложить все усилия, чтобы достойно справиться с новой работой.

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика