Еврокомиссия направила Украине еще 4,36 млрд евро по кредиту

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Евросоюз выделил Украине новый пакет финансовой помощи объемом 4,36 миллиарда евро. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

В ЕК уточнили, что финансирование позволит обеспечить работу основных государственных служб Украины, а также покрыть неотложные оборонные потребности страны.

До этого стало известно, что страны "Большой семерки" (G7) с начала этого года выдали Украине кредитов на 10,5 миллиарда долларов. Деньги были выделены за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма выплат по этой схеме достигла почти 50 миллиардов долларов.

При этом украинский президент Владимир Зеленский ранее предложил Евросоюзу заранее подготовиться к финансированию Украины после 2027 года и учесть эти расходы в своем бюджете. Он заявил, что в следующем году Киеву потребуется дополнительно 70 миллиардов евро от ЕС на военные нужды.

