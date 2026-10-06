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02:02

Политика

Страны G7 выдали Украине почти 50 млрд долларов из доходов от активов РФ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Страны "Большой семерки" (G7) с начала 2026 года предоставили Украине кредитов на 10,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма выплат по этой схеме достигла почти 50 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина и национальных ведомств.

Кредит на сумму около 50 миллиардов долларов страны G7 одобрили еще в 2024 году. По состоянию на конец сентября Украина получила по этой программе 49,4 миллиарда долларов.

Первые средства в размере одного миллиарда долларов поступили Киеву от США еще в конце 2024 года. После этого американская сторона больше не переводила деньги по данной схеме. Остальные участники "семерки" направили Украине 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и 10,5 миллиарда долларов в 2026 году.

Ранее стало известно, что Киев обязан погасить Международному валютному фонду (МВФ) почти миллиард долларов до конца 2026 года.

Согласно графику платежей, 5 октября Киев должен был перечислить 61,2 миллиона единиц SDR, то есть около 83 миллионов долларов, в счет погашения задолженности по механизму расширенного кредитования. Еще 251 миллион долларов МВФ ожидал от страны в сентябре.

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