MEE: Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия Korkut

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Турция в этом году поставила Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Korkut. Об этом сообщает портал Middle East Eye, ссылаясь на источники.

Как сказано в материале, после получения зенитных установок Киев может протестировать их и улучшить характеристики систем. Украина импортировала небольшое количество таких комплексов, однако собеседники журналистов не уточнили, сколько из них было отправлено на поле боя.

Как отмечает портал, комплекс состоит из трех установок и машины управления. Korkut оснащены автоматическими пушками, способными уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотники и крылатые ракеты. Уточняется, что производитель Aselsan предлагал Украине приобрести эти системы еще в 2021 году.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство запросило у Вашингтона и Анкары разъяснения после обнародованной конгрессом США информации о возможной передаче Киеву крупной партии американского оружия, которое использует турецкая армия.

По данным МИД, речь идет о большом арсенале, в том числе о наступательных средствах. Захарова отметила, что обстоятельства и условия этого трансфера являются довольно противоречивыми.

