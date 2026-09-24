Совет ЕС одобрил выплату почти 3 млрд евро для Украины

Фото: 123RF.com/romantiche

Совет Европейского союза одобрил восьмую регулярную выплату Украине в размере почти 3 миллиардов евро из фонда Ukraine Facility. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Отмечается, что почти 800 миллионов евро будут впервые выделены из кредита для поддержки Украины. Средства предназначены для макрофинансовой стабилизации, обеспечения реформ и нужд государственного управления.

Общий объем фонда Ukraine Facility составляет 50 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро, выделенных на оборонные нужды Украины в этом году. Деньги рассчитывались с учетом приобретаемого оружия и иной военной продукции, а также с определением поставщиков и необходимых объемов и сроков реализации.

При этом глава пресс-службы ЕК Паула Пинью добавила, что Евросоюз пока будет оказывать Украине финансовую помощь без конфискации замороженных активов РФ.