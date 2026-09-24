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24 сентября, 15:39

Происшествия

Начальник ФК "Химки" объявлен в международный розыск по делу о взятке

Фото: vk.ru/fckhimki_official

Начальник футбольного клуба "Химки" Хасан Джиоев объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным следствия, Джиоев пытался обеспечить победу своей команды в матче против "Алании" 20 ноября 2023 года. Находясь в Чечне, он через посредника Павла Стипиди предложил главному судье Андрею Фисенко 2 миллиона рублей за влияние на исход игры. После соревнования Джиоев передал арбитру обещанную сумму.

Фисенко из корыстных побуждений согласился получить взятку. Он отдал помощникам Артему Перову и Хамиду Талаеву по 200 тысяч рублей, а инспектору матча Юрию Чеботареву – 400 тысяч рублей. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу подмосковной команды.

Генпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Ахматовский районный суд города Грозного для рассмотрения по существу. Фигуранты обвиняются по статье 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса").

О задержании арбитра и посредника в марте 2026 года сообщали в МВД. Сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиры подозреваемых и изъяли средства связи, а также иные предметы, которые могут служить доказательством совершенного преступления.

Ранее в Дагестане заключили под стражу экс-главу Каспийска Бориса Гонцова. По данным следствия, с апреля по май 2023 года он в сговоре с начальником отдела муниципального контроля администрации города получил от директора коммерческой организации 5 квартир. Их общая рыночная стоимость – более 18 миллионов рублей. Теперь Гонцова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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