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24 сентября, 15:22

Политика

Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз общественной безопасности

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главной темой встречи, прошедшей в формате видеоконференции, стали дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. С докладом, в частности, выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Другие подробности обсуждения не раскрывались.

Ранее президент заявлял, что процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым, несмотря ни на какие угрозы. Путин отметил, что необходимо укреплять внутриполитическую ситуацию и устойчивость государственности.

Российский лидер также призвал формировать органы власти в соответствии с тем, чтобы вовремя принимались решения по вопросам социального характера и экономического развития.

При этом Путин обратил внимание, что судьба человека не должна определяться гражданством, кошельком, статусом или происхождением.

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