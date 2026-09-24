24 сентября, 15:22Политика
Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз общественной безопасности
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главной темой встречи, прошедшей в формате видеоконференции, стали дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. С докладом, в частности, выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Другие подробности обсуждения не раскрывались.
Ранее президент заявлял, что процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым, несмотря ни на какие угрозы. Путин отметил, что необходимо укреплять внутриполитическую ситуацию и устойчивость государственности.
Российский лидер также призвал формировать органы власти в соответствии с тем, чтобы вовремя принимались решения по вопросам социального характера и экономического развития.
При этом Путин обратил внимание, что судьба человека не должна определяться гражданством, кошельком, статусом или происхождением.