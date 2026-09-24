24 сентября, 16:35Экономика
Феликс Евтушенков назначен главой АФК "Система"
Фото: ТАСС/Стоян Васев
Совет директоров АФК "Система" назначил президентом компании Феликса Евтушенкова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инвесткорпорации.
Ранее этот пост занимал Тагир Ситдеков, он продолжит работу в корпорации. До нового назначения Евтушенков был первым вице-президентом "Системы".
Евтушенков является сыном основателя компании Владимира Евтушенкова. Он работает в группе с 1999 года. В инвесткорпорации кадровые изменения назвали "новым этапом развития" и добавили, что о других изменениях в составе руководства будет сообщено дополнительно.
Ранее Тим Кук покинул должность гендиректора корпорации Apple. Топ-менеджер продолжит участвовать в работе компании, он станет исполнительным председателем совета директоров.
На посту генерального директора его сменил 51-летний Джон Тернус с инженерным образованием, он проработал в компании 25 лет.