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25 сентября, 06:40

Общество

Переменная облачность с дождем ожидается в Москве 25 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Переменная облачность и местами небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 13 до 15 градусов, в Подмосковье – от 12 до 17 градусов. Ночью температура в Москве опустится до 6 градусов, по области – до 3 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Сухая погода без осадков ожидается в Москве в выходные, 26–27 сентября. Западная периферия антициклона усилит влияние в Центральной России. Благодаря этому в субботу и большую часть воскресенья в Москве ожидается переменная облачность.

Жителям Москвы и области стоит ожидать заморозков во второй половине октября. При этом до конца сентября столбики термометров не будут опускаться ниже нуля. По словам синоптиков, температура в этот период будет немного выше климатической нормы.

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