Газорегуляторный пункт модернизируют в Филимонковском районе

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к модернизации газорегуляторного пункта в деревне Уварово в ТиНАО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пункт работает с 1999 года и подлежит плановой замене. Новое оборудование будет шкафного типа, оно компактнее, надежнее и менее шумное. Пропускная способность составит 400 кубометров в час, что позволит подключить дополнительных потребителей.

Проект разработан специалистами АО "Мосгаз", оборудование изготавливают на собственном производстве компании. Управлять обновленным пунктом будут из центральной диспетчерской Мосгаза, для этого установят автоматизированные запорные устройства с электроприводом.

Также предусмотрена реконструкция подводящих газопроводов высокого и низкого давления. Модернизация направлена на повышение надежности газоснабжения потребителей в Троицком административном округе. Обновленное оборудование будет соответствовать современным стандартам и прослужит несколько десятилетий.

Ранее новую газораспределительную сеть проложили в Даниловском районе Москвы. Новый участок газопровода среднего давления появился после переноса 1,5 километра труб с территории, где ведется активное строительство.

В 2026 году для московской газовой сети было изготовлено 15 газорегуляторных пунктов. Они выполняют ключевую функцию в системе газоснабжения: пункты снижают давление газа до безопасного уровня, поддерживают его в заданных параметрах и распределяют потоки между объектами городской инфраструктуры.